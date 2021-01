La Juventus non molla Paul Pogba. Pallino di Fabio Paratici, il francese ha espresso il desiderio di voler lasciare il Manchester United e i bianconeri stanno lavorando con l'agente Mino Raiola per capire se ci sono margini per riportarlo a Torino. Sul giocatore c'è anche il Real Madrid di Zizou Zidane, ma i Red Devils hanno le idee chiare sul futuro del giocatore: secondo quanto riporta il Daily Mirror lo United ha deciso di cedere il centrocampista in estate. Non prima quindi, nonostante alcune voci che riportavano di un possibile addio già a gennaio.