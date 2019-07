Secondo quanto riporta il giornale spagnolo Marca, il Machester United avrebbe fissato il prezzo per il cartellino di Paul Pogba. Con Real Madrid e Juventus come pretendenti, i Red Devils hanno sparato alto: 180 milioni di euro per il centrocampista francese classe 1993. Una cifra alta che prova ad intimidire le due società che stanno seguendo da vicino Pogba.