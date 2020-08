I due Manchester hanno messo gli occhi in casa Juve: a riferirlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il City starebbe pensando ad Alex Sandro per la fascia sinistra di Guardiola e lo United, dopo le difficoltà per chiudere l'operazione Sancho, avrebbe messo nel mirino l'altro brasiliano Douglas Costa. Nel suo viaggio a Londra Fabio Paratici ha lavorato soprattutto sul mercato in uscita e, uno dei nomi più caldi, era proprio quello dell'ex Bayern Monaco.