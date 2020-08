5









Paulo Dybala resta sul mercato. L'edizione odierna di Tuttosport conferma che l'attaccante argentino ha (ancora) le valige in mano per motivi più economici che tecnici. Un anno dopo Paulo è ancora sul mercato e la destinazione più probabile resta il Manchester United che già un anno fa provò ad imbastire lo scambio con Romelu Lukaku, poi finito all'Inter. Questa volta la pedina di scambio richiesta dalla Juve, scrive Tuttosport, potrebbe essere Paul Pogba. Paulo e Paul sono grandi amici, hanno la stessa età ed una valutazione simile sul mercato, attorno ai 100 milioni. Anche lo stipendio dei due si sovrappone visto che la richiesta dell'argentino alla Juve per il nuovo contratto è di 15 milioni di euro. MANCHESTER - Ma anche sull'altra sponda di Manchester si guarda con grande attenzione al futuro del 10 bianconero. Ancora non è arrivata nessuna proposta ufficiale ma Guardiola si sta guardando attorno per cercare un nuovo numero 9 visto che dalla prossima stagione se ne andrà Sergio Aguero. Un'importante offerta cash permetterebbe alla Juve di andare a puntare tutto su Pogba, regalando a Pirlo un centrocampista di livello e permettendogli di trattenere Cristiano Ronaldo. In tutto questo Pogba aspetta proposte e anche se l'aria non è tesa come un anno fa, il rapporto coi tifosi resta non idilliaco. Il contratto scade nel 2021 e può essere rinnovato fino al 2022 anche se sia lui che l'agente Raiola credono che la scelta migliore per il futuro sia andarsene da Old Trafford. E alla Juve Pogba tornerebbe più che volentieri.