Come riportato dal britannico The Indipendent, le scelte del Manchester United su Pogba sono chiare. Partirà solo se arriverà un'offerta da capogiro, di quelle a cui proprio non si può dire di no. Non proprio le premesse di un giocatore cedibile: eppure, sempre dall'Inghilterra, sono sicuri su chi sarà l'eventuale sostituto. ​Christian Eriksen, talento del Tottenham, è il nome in cima alla lista dei desideri dei Reds. Sul danese, ci sono anche Juventus e Real Madrid, che, guarda caso, si sfidano a distanza anche per Pogba. Tutto è ancora aperto.