Il Manchester United cambia idea: Paul Pogba potrebbe anche rimanere per un'altra stagione con i Red Devils. Lo riporta Tuttosport. La nuova corrente di pensiero trova in Ole Gunnar Solskjaer l'esponente principale. Il manager norvegese, eroe nella finale di Champions 1999, non vorrebbe privarsi di un campione come il francese. Insomma, si cerca di ricucire dopo il recente strappo. Real Madrid e Juventus restano alla finestra ed attendono, sperando magari in qualche scivolone nelle prossime uscite dello United in modo da riaprire il caso.