Venderne un giocatore per comprarne due. Al Manchester United studiano la formula vincente per rinforzarsi nel mercato di gennaio e, le strategie dei Red Devils, coinvolgono anche la Juventus: il nome in uscita, secondo il Daily Mail, è quello di Paul Pogba. Lo United ha aperto alla cessione già a gennaio, per fare cassa e poter reinvestire il budget su due giocatori che piacciono a Solskjaer: Saul Ñíguez dell'Atletico Madrid e Donny van de Beek dell'Ajax.