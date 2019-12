Il difensore della Juventus Danilo ha cancellato il proprio profilo Instagram. Il brasiliano aveva qualche milione di follower, forte anche delle precedenti esperienze con Real Madrid e Manchester City ma da oggi il suo profilo non è più visionabile on-line. Il nome del suo account era ​@daniluiz2 ma adesso il profilo non è più rintracciabile sul popolare social network. Chissà se un giorno Danilo spiegherà il motivo della sua scelta...Intanto l'ex Real ha deciso di passare il Natale...con qualche follower in meno.