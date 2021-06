Juve o non Juve? Sarà Cristiano Ronaldo a decidere il suo futuro. L'attaccante portoghese con il contratto in scadenza nel 2022 con i bianconeri potrebbe lasciare Torino con una stagione d'anticipo, ma come spiega Sky Sport: "Lui è uno di quei campioni che decidono il loro futuro al di là del contratto che hanno". Da capire quindi se CR7 deciderà di abbassarsi l'ingaggio accettando le proposte di Psg o Manchester United oppure di continuare ancora un anno alla Juve per poi decidere la prossima destinazione.