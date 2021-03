Due gol alla Juve, in Serie A e in Serie C. E' quanto accaduto a Latte Lath, giovane ivoriano di 22 anni, che quando ne aveva appena 18 si era tolto la soddisfazione di andare a segno allo Stadium contro la prima squadra bianconera. Dopo la rete che ha deciso la sfida con la Pro Patria, Lath avrà sicuramente ripensato a quel 12 gennaio del 2017, quando aveva battuto Neto in Coppa Italia e riaperto la gara, poi vinta dalla Juventus per 3-2. Diciotto anni e 10 giorni, ai tempi. Oggi è un giocatore diverso, che cerca ancora la sua dimensione e che vorrebbe tornare a quelle partite, a quei livelli, a quelle soddisfazioni. Intanto, una piccola - ma grande - se l'è tolta...