Ok i gol di Ronaldo e Morata, ma non solo. La vittoria della Juve - e non solo - infatti passa anche dalla prestazione di Danilo e Cuadrado. Due colonne della nuova squadra di Andrea Pirlo, che non rinuncia mai ai difensori sudamericani. I due sono i giocatori più utilizzati dall'allenatore bianconero in questa prima fase della stagione, eppure sembrano sempre i più freschi. Corrono come treni e non si stancano mai. Danilo difende e imposta, Cuadrado copre e vola sulla fascia. E Pirlo non ne può fare a meno.