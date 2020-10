Nell'ultima sessione di mercato il nome di Moise Kean era stato accostato anche alla Juventus, che aveva pensato al ritorno dell'attaccante poi finito al Psg. Il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ha commentato le ultime stagioni di Kean: "Il percorso di Moise Kean è abbastanza strano, diremmo quasi misterioso. L'anno scorso è stato ceduto dalla Juventus all'Everton per 27 milioni di euro. In Inghilterra ha fallito, l'anno scorso ha segnato solo 2 gol in Premier League e Ancelotti l'ha bocciato. Eppure, ora ha compiuto un ulteriore passo avanti nella sua carriera, finendo al Psg: forse il procuratore conta più di quello che Moise fa in campo. Il voto per quello che Kean ha fatto in campo l'anno scorso è 4, il volo al suo volo verso il Psg è 10".