In un'anticipazione di Sport Week in edicola domani insieme a La Gazzetta dello Sport, lo storico vice di Antonio Conte Angelo Alessio racconta l'amicizia con l'ex allenatore della Juve che ha appena vinto lo scudetto sulla panchina dell'Inter: "Ci conosciamo dal 1991 quando la Juve in cui giocavo lo prese dal Lecce e gli spiegai come non far incazzare il Trap".