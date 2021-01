Lo storico e tifoso della Juventus, Giovanni De Luna, è intervenuto su lastampa.it, nella rubrica Signori si nasce per commentare la vittoria di ieri sera contro l'Udinese: "Ci aspettavamo di avere le idee più chiare dopo questa partita e la partita contro l'Udinese ha dato delle risposte. Risultato e prestazione convincenti: non le stelle contro il Parma ma nemmeno le stalle contro la Fiorentina. Lascia perplessi la dipendenza da Cristiano Ronaldo, senza CR7 facciamo fatica a trovare il gol e anche il tiro in porta diventa un'impresa. Qualche segnale positivo è arrivato da Chiesa ed è importante il gol di Dybala, un bel segnale. Così così la difesa con qualche passaggio a vuoto di Alex Sandro, il peggiore in campo. La nota più lieta, però, è il ritorno in campo del nostro capitano, Giorgio Chiellini".