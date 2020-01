Tutti a parlare del centrocampista per ovvie e importanti ragioni. Però, con l'infortunio di Higuain , all'interno della rosa bianconera emerge un altro problema: nell'attacco a due disegnato dal destino e da Sarri, mancano elementi fondamentali e funzionali. Perché senza Pipita, non c'è un altro giocatore che possa prendere il suo posto, i suoi compiti, la sua eredità generale.Senza per forza tornare indietro su Mandzukic (ammettendo però che un trattamento diverso sarebbe stato comunque funzionale a questa squadra), il riferimento è piuttosto evidente anche a chi guarda questa squadra con occhio superficiale: Higuain è una soluzione, sia dal primo minuto che dalla panchina. Lo è perché fa cose che altri non fanno. Banalmente, perché riempie l'aria e ricuce il gioco offensivo. Con Ramsey e Douglas Costa in progress, e Bernardeschi ormai lontano da quella zona di campo nell'idea di gioco di Sarri, ecco che il re - cioè, la Regina - si scopre nuda: servirebbe un vice Higuain, funzionale e di livello. Specialmente quando c'è da combattere in area piccola, senza paura.