Dopo la vittoria di ieri cresce l'ottimismo in casa Juve, soprattutto in virtù dei passi falsi di Inter e Milan che hanno riacceso i sogni Scudetto di tutti i tifosi juventini. Gli stessi tifosi che da tempo sognano anche il ritorno di Paul Pogba sotto la Mole, considerando il contratto del giocatore che andrà in scadenza a giugno. Qualcosa in questa direzione si sta già muovendo e la possibilità di rivedere il francese al servizio di Allegri è molto elevata, con Pogba che intanto posta una foto indossando un outfit interamente bianconero e con il suo grande amico Paulo Dybala che non poteva fare a meno di mettere un like al Campione del Mondo in carica. L'intesa tra i due sembra esserci ancora, ma il popolo juventino spera che questa possa ritornare anche sul prato verde dell'Allianz.