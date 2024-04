Lo staff tecnico di Thiago Motta al Bologna

Alexandre Hugeux, vice allenatore

Simon Colinet, collaboratore tecnico

Nicolò Prandelli, prepatore atletico

Paolo Aiello, prepatore atletico

Alfred Dossou-Yovo, preparatore dei portieri

Iago Lozano, preparatore dei portieri

Flavio Francisco Garcia, match analyst

Alessandro Colasante, match analyst

è approdato alil 12 settembre 2022, prendendo le redini della squadra in sostituzione dell'esonerato Sinisa. Nonostante l'inizio di stagione fosse già avviato, Motta è riuscito a ottenere risultati positivi, posizionando il Bologna al nono posto al termine della sua prima stagione.Il suo lavoro è stato riconosciuto con il premio di allenatore del mese lo scorso febbraio, grazie a tre vittorie in quattro partite, tra cui quella contro. Il suo stile di gioco si basa su un calcio fluido e un'identità ben definita, con giovani talenti che si mettono al servizio della squadra.Questa filosofia ha portato il Bologna a un brillante quarto posto in classifica , dimostrando il talento e la visione tattica di Thiago Motta.