Lo staff di Tudor alla Juventus: il club ha promosso alcuni elementi, i dettagli

Getty Images

Lo staff di Tudor alla Juventus

Insieme ahanno lasciato la Juventus anche i collaboratori del tecnico italo-brasiliano. L'ex allenatore del Bologna infatti si era portato alla Continassa tanti uomini di fiducia con cui aveva già lavorato nella passata stagione o comunque in passato. Dal preparatore atletico, Simon Colinet all'allenatore in secondail match analyst. Nessuno di loro è rimasto alla Juventus come normale che fosse essendo stati "portati" da Motta.

Igor Tudor non sostituirà tutti loro, non "personalmente" uno per uno almeno. A "seguire" l'allenatore croato in questa esperienza saranno per il momento solo due persone, ovvero Ivan Javorcic e Tomislav Rogic. Saranno loro gli uomini di fiducia diUna scelta dettata anche da questioni tempistiche considerando che è arrivato a stagione in corso e non ha certezze su quale sarà il futuro, con la possibilità che possa rimanere in bianconero per solo due mesi e mezzo, ovvero il tempo che manca alla fine del campionato.Ovviamente però ci saranno altri elementi che aiuteranno Tudor e completeranno lo staff del tecnico da qui alla fine della stagione. Saranno però collaboratori che già c'erano alla Juventus e che il club mette a disposizione agli allenatori. Questo quanto scrive la Stampa a proposito: "Con Tudor uno staff essenziale, composto dal vice Ivan Javorcic e il preparatore dei portieri Tomislav Rogic, il club ha poi promossoOrsini è stato già il vice allenatore dei portieri con Claudio Filippi, storico preparatore del club. Orsini quest'anno aveva ricoperto il ruolo di prepartore dei portieri dell'Under 20, nello staff di Francesco Magnanelli. Con lui anche Pertusio, preparatore atletico da una vita in bianconero e presente anche nello staff di Massimiliano Allegri. Infine, Riccardo Scirea, figlio di Gaetano e Mariella Scirea. E' stato anche calciatore, con un trascorso nelle fila delle giovanili bianconere. Dal 2006 si occupa di match analysis e ha fatto l'interno percorso all'interno della Juventus passando da Ranieri a Conte e Allegri.