Globoesporte, uno dei più importanti media sportivi brasiliani parla del trasferimento di Arthur alla Juventus. Come si legge, lo staff della Nazionale brasiliana ha discusso del suo passaggio in bianconero ragionando sulle conseguenze tecniche, tattiche e fisiche per il calciatore che terminerà la stagione al Barcellona. Dalla fine del Mondiale 2018 lui, Marquinhos e Coutinho sono i calciatori più utilizzati con 20 presenze sulle possibili 22. Lo staff del Brasile crede che il calcio italiano aiuterà Arthur a migliorare la sua condizione fisica anche se sono convinti che Sarri lo utilizzerà come regista al posto di Pjanic. Sarri infatti predilige in quella posizione calciatori con buone abilità di costruzione e di passaggio.