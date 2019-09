Poche novità sul campo, tranneal centro della difesa. Fuori dal rettangolo verde, invece, di novità ce ne sono state eccome. Lo Stadium, tirato a lucido e con nuove tecnologie per aumentare la sicurezza dell'impianto , ha cantato per 90 minuti, ininterrottamente. La partita con il Napoli è stata uno spettacolo anche per la cornice di pubblico, finalmente all'altezza di una delle più forti squadre al mondo. La scorsa stagione era stata caratterizzata dallo sciopero degli ultras in Curva Sud,Quando poi è arrivata la squadra di Simeone allo Stadium anche gli ultras hanno seppellito l'ascia di guerra per una sera, cantando e trascinando la squadra a una delle rimonte più clamorose della storia del calcio moderno.Con il Napoli nessuna contrapposizione, il pubblico bianconero è rimasto unito, tutto lo stadio saltava quando dalla Sud partivano cori come "Chi non salta è napoletano" e quando, dopo il 3-0 di Ronaldo, la Sud ha intonato il tristemente famoso coro sul "sapone" il resto dello stadio ha alzato la voce per intonare ​'O surdato 'nnammurato,Dopo il 3-2 di Lozano sono stati invece i napoletani a cantare la stessa canzone. Nessun altro coro di discriminazione e nessuno scontro né dentro né fuori dallo stadio. Uno spettacolo, quello dei calciatori, amplificato da un pubblico (non solo quello della Juve) che forse piano piano si sta stufando del becerume da stadio. Un buon primo passo, sperando che diventi la regola e che non sia un'eccezione.@lorebetto