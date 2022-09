"Il positivo avvio campionato, impreziosito dai quattro risultati utili consecutivi, ha garantito alla Salernitana la consapevolezza di poter giocare alla pari contro tutte le avversarie, anche quelle più titolate come la Juventus". Apre così la Gazzetta, che spiega come l’esame bianconero sia atteso con curiosità per valutare la crescita della squadra e a Torino sono attesi 3000 salernitani circa. Intanto, l’allenatore Davide Nicola, questa sera, è tentato dall’idea di schierare in difesa il giovane Daniliuc, dubbi in mediana, mentre davanti c'è il ballottaggio Bonazzoli-Piatek. A