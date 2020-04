11









Intitolare il nome di uno stadio a un giocatore in attività, in Portogallo ci pensano per davvero. Il Josè Alvalade di Lisbona, può cambiare nome in onore di Cristiano Ronaldo. Cresciuto ed esploso con la maglia biancoverde, l'attaccante della Juventus da quelle parti è ancora un modello e un esempio da seguire per tutti. "E’ un’ipotesi che non accantoniamo e della quale ovviamente saremmo molto orgogliosi" ha detto il presidente del club Frederico Varandas nelle parole riportate da Tuttosport.



CR7 STADIUM - L'idea è quella di non usare il nome completo del giocatore - Cristano Ronaldo - ma la sua sigla che l'ha reso famoso in tutto il mondo e diventata da tempo un vero e proprio marchio: CR7. Dal Portogallo sostengono che lo Sporting sta pensando di non stravolgere il nome dello stadio, ma aggiungere le iniziali dell'ex Real Madrd al nome attuale dello stadio. Le due ipotesi, per ora, sono L'Alvalade-CR7 Stadium e il CR7-Alvalade Stadium. Da capire quindi se la sigla verrà messa da una parte o dall'altra, ma la sostanza non cambia: lo Sporting vuole intitolare il suo stadio a Ronaldo.