Mentre suo padre incantava l’Allianz Stadium a suon di gol nella prima stagione con la maglia bianconera, Cristiano Jr. è diventato sempre più protagonista della Juventus Under 9. Il Torneo di Madeira, chiuso da capocannoniere con 25 reti, è solo l’ultimo esempio della qualità di un calciatore giovanissimo che vuole ripercorrere le orme di CR7. Buon sangue non mente e anche gli altri club se ne sono accorti. Secondo quanto riporta in Portogallo il Correio da Manhã, lo Sporting Lisbona punta a soffiare alla Juve “Cristianinho”.