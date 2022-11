Il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla possibilità di vedere Cristiano Ronaldo nel club portoghese.'Dall'inizio della stagione il nostro allenatore è stato massacrato in ogni conferenza stampa, sono solo voci che non intendo alimentare. È una questione finita. Tutti allo Sporting sognano il suo ritorno, ma non abbiamo i soldi per pagargli lo stipendio'.