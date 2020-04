Il mondo dello sport italiano è stato colpito, nelle ultime ore, dalla morte di Franco Lauro, storico volto di Rai Sport. Il giornalista aveva 58 anni ed è morto d'infarto nella sua casa a Roma. Sono quindi tantissimi i messaggi che sono arrivati, non solo dal mondo del calcio. Infatti, anche tanti appassionati di pallacanestro ricordano Lauro come una delle voci più importanti del basket televisivo.



Così, dal collega Riccardo Cucchi fino a Sandro Piccinini, passando per il cordoglio di alcuni club di Serie A, come Napoli, Milan e Sassuolo, sono tantissimi i messaggi in onore di Lauro. Toccante, in particolare, il ricordo di Paola Ferrari, giornalista che in Rai ha condiviso molte esperienze insieme al collega: "Le parole non le trovo. Proprio non le trovo in questo momento".



(foto mondonapoli.it)