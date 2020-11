6









Nella giornata di oggi, il Corriere della Sera ha pubblicato una lunga analisi sul periodo della Juventus. Il punto dell'articolo è piuttosto chiaro: il tempo degli alibi è finito. I troppi punti persi iniziano a pesare, sia in chiave classifica che come umore generale del gruppo ed è ora che arrivi un'accelerata. Le tante indisponibilità, l'assenza di precampionato, la mancanza di tempo e di esperienza sono scusanti che da ora in poi non varranno più. Entusiasmo doveva essere la parola d'ordine del ciclo Pirlo e proprio questo sta venendo a mancare dopo una serie di risultati altalenanti. Inoltre, pare che ci siano difficoltà comunicative tra il gruppo e Pirlo che non riesce a far digerire alla squadra le proprie idee tattiche. Le reazioni dei tifosi bianconeri sui social sono state diverse; in particolare, in molti hanno chiesto a gran voce che la dirigenza bianconera intervenga per proteggere l'ambiente, a maggior ragione perché Pirlo è l'allenatore voluto da Agnelli e definito "un predestinato" da Paratici.