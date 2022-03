Anche lo Spezia conta tra le proprie file un giocatore ucraino, particolarmente colpito dal dramma della guerra che sta toccando il suo Paese. Ne ha parlato in conferenza stampa l'allenatore Thiago Motta, a due giorni dalla gara contro la Juve all'Allianz Stadium. "Sì, è un caso particolare ma gli siamo vicini, non è facile per lui", le parole del tecnico. "Stiamo cercando di aiutarlo nel miglior modo possibile, alla fine sono cose in cui possiamo solo dare sostegno. Non è facile per lui e per noi, ma dobbiamo continuare così. Dal punto di vista sportivo lo vedo bene, si allena bene, sono contento per il suo lavoro. È un uomo in più a disposizione per giocare".