Lo Spezia è la terza squadra che sale in Serie A dopo Benevento e Crotone. Prima storica promozione per i bianconeri, ai quali è bastata la sconfitta per 0-1 stasera nel ritorno dei playoff contro il Frosinone per festeggiare la Serie A: la squadra di Italiano aveva vinto 1-0 nella gara d'andata, e a parità di risultato ha fatto la differenza il miglior piazzamento dello Spezia sul Frosinone. A trascinare la squadra in A è stato il gol di Gyasi quattro giorni fa; alla squadra di Nesta non è servita a nulla stasera la rete di Rohden.