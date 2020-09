Lo Spezia ha acceso i riflettori in casa Juventus per cercare rinforzi in vista della prima stagione in Serie A della sua storia: ai bianconeri piace il centrocampista classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia, rientrato a Torino dal prestito al Perugia col quale ha totalizzato 29 presenze e un gol in Serie B nella stagione scorsa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri c'è stato un incontro tra i dirigenti e gli agenti del giocatore, lo Spezia che vuole superare la concorrenza di Genoa e Sampdoria per il gioiellino della Juve.