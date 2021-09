A Gazzetta, Simonedello Spezia, parla della sfida alla Juve: "La vittoria contro il Venezia è stata importantissima, anche perché si tratta di una avversaria diretta per la salvezza. La Juve? Non pensiamo alla classifica, dobbiamo presentarci con la nostra identità. Immagino che loro avranno una reazione feroce, però noi siamo galvanizzati da una sfida come questa. Tra l'altro da bambino ero juventino e mi piaceva Del Piero".