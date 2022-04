Questa giornata di campionato ci regalerà delle emozioni al cardipalma se consideriamo le sfide che ci saranno in programma. Da Atalanta-Napoli fino al Derby d'Italia tra Juve ed Inter, dove potrebbero veramente accadere dei colpi di sceni da mettere in discussione l'intera stagione. Ma nel primo pomeriggio di oggi si è giocato l'anticipo di questo turno tra Spezia e Venezia, terminato con la vittoria degli spezzini maturata in pieno recupero, grazie alla rete di Gyasi che, regala di fatto 3 punti preziosissimi in ottica salvezza, specie se contro un diretto concorrente.