Domani comincia la Fase 2. Non si chiama normalità, come giustappunto ha ricordato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , ma si tratta di una prima luce che si apre, dopo due mesi di buio. Le distanze sociali rimangono, le famiglie contano i congiunti da andare a trovare, i locali restano chiusi, eppure, qualcosa si muove. Anche nel mondo dello sport, come dal Governo hanno precisato, che riapre i battenti per gli allenamenti individuali, in zone pubbliche e private. Così, anche laha richiamato tutti all'appello, con le porte della Continassa che in settimana riceveranno - a ritmo molto scandito - i giocatori bianconeri . Quelli rimasti a Torino, ovviamente, ma tra quattordici giorni - dopo l'isolamento, insomma - anche chi tornerà nelle prossime ore. A partire da Cristiano Ronaldo, che ha il volo pronto al decollo dalla sua Madeira, ma anche i vari De Ligt e Matuidi , che hanno lasciato l'Italia solo nei giorni scorsi. Si parte, quindi?Forse sì, forse no. Perché proprio sul più bello, ovvero un paio d'ore fa, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha precisato dal proprio profilo Facebook : "​Gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio" ha scritto a margine di tutte le voci che legge e sente in queste ore. Parole complicate da decifrare, che richiamano certo alla prudenza, un vero e proprio mantra per l'esecutivo, ma che allo stesso tempo cospargono di nebbia le speranze di ripartenza che - da domani - il mondo pallonaro comincerà a coltivare.Inesplicabile, quindi. Forse, perché lo spettro della chiusura, quello che ha investito Francia, Belgio e Olanda, aleggia ancora sull'Italia.. Bisognerà quindi aspettare, ed ogni data verrà accolta come un nuovo traguardo, come una nuova salita. Infatti, la conquista del fantomatico "4 maggio", che ancora deve arrivare, sembra già una lotta nel passato.