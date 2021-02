Lo 'spaccone' Demiral. Così lo chiama, affettuosamente, l'edizione odierna di Tuttosport. Per il quotidiano, infatti, "Demiral è un simpaticone nello spogliatoio e sui social: complice la non perfetta padronanza della lingua italiana, ha coniato un nuovo tormentone commentando con un semplice 'tu top' qualsiasi post dei compagni". Gli vogliono bene, dai tifosi ai compagni, insomma l'ambiente tutto. E fa felice anche Pirlo, specialmente quando vuole una difesa più alta del solito: con la coppia giovane, dunque con De Ligt, la Juve non ha mai perso. 4 vittorie - con Cagliari, D.Kiev, Spal e Inter - e un pareggio, nel ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Gol subiti? Appena uno. Quello di Lautaro.