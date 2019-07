Your browser does not support iframes.

È una domenica pazzesca in casa Juventus. Non soltanto per il doppio allenamento agli ordini di Maurizio Sarri, tra questa mattina e il tardo pomeriggio, in cui in particolare Cristiano Ronaldo si è messo in mostra con qualche numero pazzesco dei suoi. Il club bianconero, però, oltre ai soliti contenuti riguardanti l'allenamento, con foto e video in diretta dal Training Center della Continassa, ha voluto anche presentare ai tifosi le prime parole di Aaron Ramsey, che domani alle 14.30 parlerà nella conferenza stampa di presentazione all'Allianz Stadium, e il nuovissimo J-Hotel, mostrando per la prima volta le immagini dall'interno della struttura, con i protagonisti bianconeri impegnati nella routine di tutti i giorni.



Tutto il meglio della domenica della Juventus nella nostra gallery dedicata.