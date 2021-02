Il faccione diera già noto agli appassionati di umorismo "meme": la sua espressione impaurita, regalata all'inviato di Sky dopo Juventus-Bologna di un mese fa , circola ancora ed è utilizzata per indicare situazioni quotidiane di imprevista difficoltà. In queste ore, dopo, il centrocampista texano spopola di nuovo sui social a causa dell'occhiata fugace (ma apparentemente compiaciuta) riservata al fondoschiena di, presente sul campo del "Bentegodi" per conto di Dazn, quando ancora il giocatore sedeva in panchina. Sulla scena, immortalata in modo implacabile dalle telecamere, hanno voluto ironizzare in tanti: ecco i post più divertenti raccolti su Instagram.