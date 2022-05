La pista, forse, non ha mai davvero scaldato i cuori dei tifosi. E di certo le ultime notizie non hanno contribuito a invertire la rotta. L'ipotesi di vedere alla Juve Nicolò Zaniolo non sembra entusiasmare particolarmente il popolo bianconero. Non sono passati inosservati, del resto, gli sfottò e le reazioni sopra le righe che nei giorni scorsi hanno visto coinvolti, a distanza, il fantasista della Roma e il rivale della Lazio Mattia Zaccagni, nuovo compagno della sua ex Chiara Nasti dalla quale avrà presto un bambino. Se il giallorosso, infatti, non si è preoccupato di smorzare i toni del coro "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo", cantato dagli ultras durante la festa per la Conference League, da parte sua la giovane influencer ha risposto con un commento altrettanto volgare riferito proprio al precedente fidanzato: "Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno...". Una caduta di stile dietro l'altra, insomma, una scia di "figuracce" che sembra avergli causato anche uno screzio con il CT Roberto Mancini, e che evidentemente i fan bianconeri non vorrebbero vedere associata al nome della Signora.



La questione, ovviamente, non si limita solo al mondo social. Nell'ambiente Juve - restando sempre sul lato dei tifosi - la possibilità di portare a Torino il classe 1999 non sembra convincere fino in fondo: tanti i dubbi legati alle sue condizioni fisiche, ma in generale alla sua capacità di sostituire un giocatore di indiscusso talento come Paulo Dybala, tanto più di fronte alla richiesta economica della Roma (almeno 40 milioni di euro, stando alle ultime indiscrezioni). Considerando il quadro complessivo, in sostanza, i tifosi sembrano aver fatto la loro scelta: forse la Juve non è l'ambiente ideale per Zaniolo, così come Zaniolo non è il rinforzo giusto per la Juve. La decisione, naturalmente, spetterà alla dirigenza, per il mercato che verrà. Ma il coro dagli spalti "virtuali", ora, sembra unanime.



