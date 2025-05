Getty Images

Lo sfottò del Napoli all'Inter: i giocatori cantano 'Pedro, Pedro, Pe'

un' ora fa

Il Napoli ha vinto il suo quarto Scudetto, il secondo in tre anni, piegando 2-0 il Cagliari e conservando un punto di vantaggio sull'Inter che, nonostante il 2-0 rifilato al Como, ha chiuso al secondo posto.



Dopo il triplice fischio finale è scoppiata la gioia irrefrenabile degli azzurri, che hanno dato vita ad un clima di festa totale per celebrare il nuovo tricolore targato Antonio Conte.



Una gioia davvero irrefrenabile, al punto che i giocatori del Napoli, negli spogliatoi, hanno intonato la celebre canzone "Pedro, Pedro, Pe", con evidente riferimento a Pedro della Lazio, la cui doppietta nella giornata precedente ha impedito che l'Inter perfezionasse in vetta alla classifica.