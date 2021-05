Ma qualcuno sa se @realvarriale è in silenzio stampa? Oppure è assieme ad Ugolini a sorseggiare un amaro Montenegro? #finoallafine — Edoardo Molinari (@DodoMolinari) May 24, 2021

Non ci è andato di certo leggero, un po' come quando colpisce la pallina con la mazza, il celebre campione di golf e tifosissimo della Juventus, Edoardo Molinari. Attraverso il proprio profilo twitter, all'indomani della qualificazione in Champions League dei bianconeri e dell'esclusione del Napoli, ha mandato un messaggio al vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale: "Ma qualcuno sa se Varriale è in silenzio stampa? Oppure è assieme ad Ugolini a sorseggiare un amaro Montenegro?".