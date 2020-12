A Firenze continuano ad esultare per quanto successo martedì sera a Torino, quando la Fiorentina ha battuta per 3-0 la Juventus grazie a Vlahovic, l’autogol di Alex Sandro e l’ex Caceres, ovvero la sconfitta più pesante subita dai bianconeri allo Stadium. Come riporta FiorentinaNews, su Via Lungo il Mugnone sono apparse scritte di sfottò nei confronti della Juventus: “Nessuna pandemia può cancellare Juve m***-Fiorentina 0-3”. Un successo che nel capoluogo toscano ricorderanno a lungo, anche attraverso le scritte sulle mura della città.