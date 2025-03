Lo sfogo di Tudor dopo l'esperienza con Pirlo: 'Mai più'

Getty Images

Igorè tornato alla, questa volta con il ruolo di primo allenatore, seppur con un incarico che, almeno per ora, durerà fino a fine stagione. Un ritorno che ha un significato speciale per il tecnico croato, il quale, nel corso degli anni, ha sempre dimostrato grande determinazione nel voler essere riconosciuto per il suo valore.Intervistato da Vercernji List in Croazia durante l'estate del 2021, Tudor si era lasciato andare a uno sfogo che oggi appare quasi profetico. Ricordando la sua esperienza alla Juventus come collaboratore di Andrea Pirlo, aveva dichiarato: ". Alla Juventus mi ha chiamato Pirlo, c’era una lista con cinque nomi compilata dalla Juve e Paratici ha lasciato la scelta ad Andrea. Lui ha scelto me, ma essendo molto amico di Baronio ha preso anche lui e un altro analista, mettendoci tutti sullo stesso livello. Non è stato giusto, perché io sono un allenatore. Ho accettato perché era la Juve, ma”.

Quelle parole rappresentavano un manifesto d'intenti chiaro: Tudor non voleva più essere considerato un secondo, ma solo un primo allenatore. Dopo esperienze in Italia, Francia con il Marsiglia e in Turchia, oggi ha ottenuto ciò che desiderava, tornando in bianconero con il pieno controllo della panchina.Resta da vedere se il suo lavoro convincerà la dirigenza a prolungare la sua permanenza oltre il termine della stagione, ma il croato ha già dimostrato di non voler più accettare ruoli marginali.