Da tempo gli attori del mondo del calcio si stanno interrogando sulla logica di continuare a giocare in un periodo in cui il coronavirus sta devastando il mondo. La positività di alcuni giocatori è stato un punto di non ritorno, un fatto che ha spinto inequivocabilmente alla sospensione delle partite nazionali ed internazionali. Forse una tempistica tardiva, un fatto che con precauzioni anticipate poteva essere evitato.