Nella serata di ieri è andata in scena la sfida tra Lazio e Milan, con i rossoneri che si sono imposti per 0-1 al termine di una lunghissima serie di polemiche. I biancocelesti hanno chiuso in 8 per le espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, che hanno inevitabilmente caratterizzato gli ultimi minuti del match. Pochi istanti fa è arrivato lo sfogo via social dell'ex calciatore della Juve, Luca Pellegrini, che ha manifestato la sua rabbia per quanto avvenuto in occasione del cartellino rosso rimediato."Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio".