L'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha commentato così gli episodi arbitrali nel post partita della sfida persa contro la Roma.'Rosso a Politano? Era il momento migliore nostro, eravamo superiori per possesso palla e per il resto. Degli arbitri non parlo, parlo di calcio. Non siamo stati cinici in zona gol, ma a parte l’occasione di Belotti ha fatto molto di più il Napoli. Eravamo partiti meglio di loro, poi è andata come è andata. Se ne prende atto e si va avanti. Per il momento e da quando siamo arrivati, non è facile fare richiami per ritrovare la condizione'.