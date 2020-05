4









Marcello Lippi si è sfogato ai microfoni del Corriere dello Sport commentando la situazione attuale del Paese che da mesi sta combattendo contro la pandemia coronavirus: "E' vomitevole, lo dico sinceramente. Mi fa incazzare. Sento solo frasi sullo stare uniti, compatti e coesi. Si dice che bisogna essere una squadra, ma in realtà ognuno si fa i cavoli suoi. In ogni campo: politico, scientifico.... Siamo nel 2020, andiamo su Marte, ma non sappiamo trovare un vaccino. Il calcio deve ripartire, perché no? Spesso si dimentica che è un'industria, e come tale deve essere trattato".