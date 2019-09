Lo sfogo di Emre Can con la tv tedesca mette la società bianconera in una situazione complicata. Il centrocampista tedesco si è sfogato con le tv del suo paese dal ritiro della nazionale di Low (dove c'è lui e non Khedira). ​"È estremamente scioccante per me - le sue parole -. La scorsa settimana, il club mi ha promesso altro. Ieri un membro dello staff mi ha chiamato e mi ha detto che non sarei stato nella lista Champions. La conversazione è durata un minuto, non ho motivazioni per spiegarmi la scelta. Questo mi fa arrabbiare e infuriare. Mi era stato promesso qualcosa di diverso. Trarrò le mie conclusioni e parlerò con il club e con l'allenatore dopo il mio ritorno".