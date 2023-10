L'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro il Monza, in cui ha manifestato la sua rabbia per le accuse mosse nei suoi confronti in merito al tema del calcioscommesse.'Sono emozioni veramente forti, ho sempre vissuto per tutto questo. È stata una gioia incredibile oggi, è stato un pianto un po’ liberatorio. Uno sfogo per questa settimana che è stata un po’ pesante. C’era la voglia di far bene e aiutare la squadra e la rabbia di aver sentito voci non vere. Sono sempre stato un professionista e non ho mai voluto mancare di rispetto al mio lavoro, alla mia passione e allo sport che amo'.