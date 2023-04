Nella gallery le reazioni social dei tifosi a questo episodio e in generale al momento negativo che sta attraversando la Juve.

Non come avvenuto nella gara di andata, ma anche questa volta la sfida tra Inter e Juve lascia strascichi.. "Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti", le parole che il tecnico della Juve avrebbe rivolto nei pressi dello spogliatoio ai dirigenti dell'Inter, secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport.Non è il primo sfogo in casa Juve, visto che solo pochi giorni fa era stato il vice di Allegri, Marco Landucci, a rivolgersi con toni duri nei confronti di Luciano Spalletti al termine di Juve-Napoli.. Come spesso avviene, c'è chi tra i tifosi bianconeri "giustifica" l'accaduto di San Siro, chiedendo perché siano state riportate solo le sue parole e chi invece lo critica non ritenendolo professionale.