"Sappiamo che serve un tot di gol, serve prenderne soprattutto pochi. Anche quest'anno, più che mai, ha vinto la miglior difesa. Sono tanti anni. L'ultimo scudetto della Juve non è stata la miglior difesa. Ma è stato un campionato strano". Chi prende meno gol vince il campionato, e per farlo bisogna avere top player in difesa.- Su questo la Juve non ha nessun problema e se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sulla coppia Chiellini-Bonucci, l'Europeo ha spazzato via ogni pregiudizio. Ultimi giorni di vacanza insieme per i due, attesi i primi d'agosto alla Continassa; aspettando il rinnovo del capitano ieri l'allenatore ha lanciato un messaggio a Leo: "Quando uno decide una cosa, il capitano lo fa un altro. Se vuole la fascia se la compra". Messaggio chiaro, nel quale forse c'è ancora qualche ruggine della prima gestione.- In campo però probabilmente Leo sarà uno dei due titolari insieme a Matthijs de Ligt. Eccolo il vero leader della Juve. Silenzioso. Silenziosissimo. Classe '99, parla solo quando serve e non si nasconde mai.. Quando c'è dà sicurezza a tutto il reparto, se non c'è si sente la sua mancanza. Con Chiellini he va per i 37 anni e Bonucci per i 35, la Juve si aggrappa a questo colosso da 1,90m in grado di fermare chiunque.- De Ligt ieri, oggi e domani. Matthijs sarà uno dei pilastri della squadra di futuro insieme a Kulusevski e Chiesa.. Per lui però è già pronto un futuro da leader della Juventus, che si coccola e si tiene stretta il top player della difesa. Lo scudetto passa anche da lui.