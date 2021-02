Possibile che una squadra che arranchi in campionato rispetto alle ultime gloriose stagioni possa però avere più speranze rispetto a prima di vincere la Champions League? Se così fosse, la Juventus assomiglierebbe davvero al suo allenatore, quell'Andrea Pirlo che la Champions League, da giocatore, l'ha alzata al cielo due volte con la maglia del Milan e poi è arrivato in finale all'ultimo anno di Juventus.

Questo un estratto di quanto scritto su Calciomercato.com da Alberto Cerruti: "Il diverso approccio nelle gare di coppa, in particolare la diversa rabbia mostrata da Cristiano Ronaldo contro il Napoli e l’Inter: questa Juve assomiglia a un corridore più adatto a vincere le corse in linea tipo la Milano-Sanremo, che le corse a tappe come il Giro d’Italia. Una squadra senza le certezze del recente passato e con la pancia piena dopo nove scudetti consecutivi si compatta e dà il meglio di sé nelle gare di coppa. Ecco perché nella stagione in cui rischia più delle ultime nove di non rivincere lo scudetto, la Juventus potrebbe avvicinarsi alla conquista della tanto sospirata Champions. Tra l’altro questa è una strana stagione in cui le grandi tradizionali come il Real Madrid il Barcellona sembrano in crisi, per cui la Juventus potrebbe avere qualche possibilità in più per coronare il suo sogno. E se così fosse, nessun tifoso si lamenterebbe se Pirlo non vincesse lo scudetto."