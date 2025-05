Lo scudetto che nessuno voleva, i rimpianti della Juventus

A vedere la passione diesplodere, a vedere la delusione interista, tutto questo sembrerà adesso un paradosso. Ma quello vinto dalla squadra di Antonio Conte , lo scudetto conteso fino all’ultima partita che ha visto un continuo tamburellare per scambiarsi il ruolo di favorita.Lì dove manca la dominatrice, vince l’imprevedibilità e dunque il divertimento. Non partiremo con la tiritera retorica sul livello del calcio italiano, ma è certo che quest’anno si sia viaggiato a ritmi inferiori, che i rallentamenti siano stati all’ordine del giorno come fosse la tangenziale nell’orario di punta e che fino ai primi mesi del 2025 la fuga dinon si fosse ancora concretizzata.

E allora procediamo con il mettere il dito nella piaga:, vi facciamo la gentilezza di avvertirvi. La cosa più triste della serata di campionato non è vedere una piazza rivale festeggiare; e non c’è consolazione nell’altra che passa velocemente dalla delusione alle lacrime.: non invitata, resta ben oltre i cancelli della villa di lusso.E dire che la grande occasione per strappare un invito c’è stata. Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo la Juventus – nonostante una prima parte di stagione tutt’altro che brillante -, vede le squadre davanti zoppicare: ne approfitta e si mette in scia. Si comincia a parlare di scudetto intorno all’ambiente bianconero, mentre all’interno si scanserà l’argomento come fosse blasfemia. E poi cosa succede? Il crollo dell’Allianz Stadium:vince 4 a 0 a Torino. Una settimana più tardi, labatte i bianconeri 3 a 0. È la fine del sogno, è la Caporetto dell’esperienza dialla Vecchia Signora. Solo pochi giorni prima, in successione, sono arrivate anche le eliminazioni daE oggi vediamo il Napoli festeggiare e ci ricorda quanto ci manchino certe emozioni. Vediamo la delusione interista e un pensiero amaro e ficcante si intrufola nella testa: sarebbe meglio anche questo, rispetto all’apatia di osservare una lotta scudetto all’ultima giornata che vede la Juventus esclusa. Juventus che, intanto, prepara la sfida decisiva contro il Venezia per il quarto posto, con ancora una lunga lista di acciaccati e il continuo tentativo di scacciare i fantasmi.